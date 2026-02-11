Ingresar
Escándalo en Santa Fe: familiares de policías insultaron y escupieron al jefe de la fuerza

Un tenso episodio se vivió en la provincia de Santa Fe cuando familiares de efectivos policiales protagonizaron una fuerte protesta que terminó con agresiones verbales y escupitajos contra el jefe de la Policía.

Hoy 13:50
Luis Maldonado Policía Santa Fe

El hecho ocurrió en el marco de un reclamo vinculado a condiciones laborales y situaciones internas de la fuerza. Según trascendió, un grupo de allegados a uniformados se presentó en el lugar donde se encontraba la máxima autoridad policial y comenzó a increparlo con gritos e insultos.

La situación fue escalando en tensión hasta que algunos manifestantes habrían escupido a Luis Maldonado, jefe policial , en medio del altercado. La escena generó conmoción entre los presentes y obligó a intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores.

El episodio dejó al descubierto el malestar existente en un sector vinculado a la fuerza santafesina y abrió un nuevo foco de conflicto puertas adentro de la institución. Hasta el momento, no trascendió si se adoptarán medidas tras lo ocurrido.

