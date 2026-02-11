Axel Kicillof: “La reforma laboral es una burla que iguala para abajo”

El mandatario bonaerense dijo que se trata del proyecto laboral “que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni luego en democracia”.

Hoy 14:15

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional “es una burla” porque implica “igualar para abajo” llevando a quienes hoy tienen derechos al nivel de quienes no los tienen.

“Llamar modernización a esto es una burla, porque lo que se busca no es mejorar a los que están por abajo” de la pirámide social, sin derechos laborales, “sino bajar a los que están por arriba, quitándoles beneficios” algo que “no va a generar empleos”.

Para Kicillof, flamante titular del PJ bonaerense, la iniciativa que intentará aprobar hoy el oficialismo en el Senado Nacional “es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”.

“Está demostrado que las leyes de flexibilización laboral no crean empleo y esta es una ley al estilo de los ‘90, que ya vimos mil veces, y esto nunca terminó el ciclo de empleo y desempleo en la Argentina”, añadió.

Consideró que el proyecto del Gobierno se elaboró “bajo la falsa premisa de que no hay contrataciones porque es difícil despedir". "Entonces facilitan y abaratan los despidos. Pero facilitar despidos no genera empleo porque tenemos un programa económico horrible”, enfatizó.

Recalcó seguidamente que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno hubo "270.000 despidos, y es con las leyes de hoy, entonces de qué carajo están hablando, no tiene nada que ver con la realidad”, dijo en declaraciones a El Destape.

Kicillof, sin embargo, aceptó que se debe modernizar las leyes laborales para “las nuevas modalidades, como los trabajadores de las plataformas” que están “sometidos a regímenes sin derechos”.

“Terminan trabajando 12 horas y no cobran ni un salario mínimo. Tienen accidentes y no lo cubre nadie”, manifestó.

Por otra parte, el mandatario bonaerense cuestionó también que exista un exceso de judicialización entre empleadores y trabajadores por casos de despidos, como argumentan desde el oficialismo los impulsores de la reforma.

“Hablan de industria del juicio, pero cuando uno mira las estadísticas, comparado con la cantidad de trabajadores y los despidos actuales no tenemos gran judicialización”, afirmó.

Recordó que durante la pandemia se implemento una medida de sentido contrario a la reforma que se propicia ahora, con la incorporación de una doble indemnización para despidos sin causa. “Fue una de las épocas que más empleo se creó”, ironizó.