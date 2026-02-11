Grave: desaparecieron dos cachorros de yaguareté tras un operativo oficial en Misiones

La Ufima abrió una causa para determinar qué ocurrió con las crías que dejaron de ser detectadas luego de su traslado junto a su madre al Parque Provincial Esmeralda. Analizan si hubo fallas en el procedimiento o un desenlace natural.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) abrió una causa para esclarecer la desaparición de dos cachorros de yaguareté que se perdieron de vista tras un operativo de captura y relocalización realizado en octubre de 2025 en la provincia de Misiones.

Los animales formaban parte del grupo trasladado junto a una hembra adulta y nunca volvieron a ser detectados por los sistemas de monitoreo, lo que encendió las alertas y derivó en una investigación judicial.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona conocida como “Las 2000 hectáreas”, en las afueras de Puerto Iguazú, donde la yaguareté, identificada como “Pará”, había generado preocupación entre los habitantes por reiterados ataques a mascotas y apariciones dentro de áreas pobladas.

Según reconstruyeron fuentes vinculadas al caso, el plan original era capturar únicamente al ejemplar adulto para reubicarlo en una zona más alejada de los asentamientos humanos. Sin embargo, al momento de la intervención los técnicos detectaron que el animal estaba acompañado por dos crías de pocas semanas de vida.

Pese a ese escenario, los tres ejemplares fueron trasladados al Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, donde se concretó la liberación. A partir de ese momento se produjo el hecho que ahora investiga la Justicia: la madre se internó en la selva y los cachorros dejaron de aparecer en los registros de cámaras trampa, rastreos y controles posteriores.