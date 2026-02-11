A dos años del ascenso histórico de Sarmiento al Torneo Federal A

El Profe goleó 3-0 a Zapla en Catamarca y escribió la página más grande de su historia ante miles de hinchas bandeños.

Hoy 14:20

Este 11 de febrero se cumplen dos años del ascenso de Sarmiento de La Banda al Torneo Federal A, una jornada imborrable para el fútbol santiagueño. Aquel día, el Profe fue una aplanadora y derrotó 3-0 a Altos Hornos Zapla en la final del Torneo Regional Federal Amateur, en el estadio Bicentenario de Catamarca.

El equipo dirigido por Pablo Martel golpeó de entrada y marcó el rumbo del partido. A los 4 minutos, Rodrigo “Petróleo” Herrera abrió el marcador de cabeza tras un centro perfecto de Claudio Vega. El impacto fue total: Zapla no reaccionó y Sarmiento aprovechó el desconcierto. A los 12’, el propio Vega definió de zurda luego de una gran asistencia de Pablo López y estiró la ventaja.

El complemento mantuvo la misma tónica. Sarmiento dominó cada sector del campo y terminó de liquidar la historia a los 7 minutos del segundo tiempo, cuando Pablo López ejecutó un tiro libre que el arquero rival no pudo contener y se convirtió en el 3-0 definitivo. Desde ahí, el partido fue una larga espera hasta el pitazo final.

El cierre desató el delirio de los miles de hinchas bandeños que coparon Catamarca. Sarmiento ascendía a la tercera categoría del fútbol argentino, sellando una campaña inolvidable y una conquista que cambió para siempre la dimensión del club. Dos años después, aquella tarde sigue latiendo fuerte en la memoria del pueblo Profesor.