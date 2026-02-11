La China Suárez brilló con dos looks impactantes en la presentación de En el Barro 2

La actriz fue una de las grandes protagonistas del evento de prensa de la segunda temporada de la serie de Sebastián Ortega y acaparó todas las miradas con dos estilismos que combinaron corsetería, cuero y glamour.

En la avant premiere de En el Barro 2, Eugenia “La China” Suárez volvió a demostrar por qué es considerada un ícono fashion. La actriz eligió dos outfits completamente distintos, pero igual de potentes, que reflejaron tanto su versatilidad como el espíritu intenso y urbano de la ficción.

Un primer look romántico y sofisticado

Para su primera aparición, apostó por un minivestido negro de impronta romántica y elegante. El diseño, de silueta ajustada con falda evasé, destacó por su corpiño tipo bustier con estructura de corsetería y escote corazón, coronado por un delicado encaje que aportó un sutil guiño lencero.

El estilismo se completó con un maquillaje natural y luminoso: piel fresca, rubor melocotón y labios rosa satinado. En los ojos, sombras en tonos tierra y un delineado suave marcaron la mirada sin exageraciones. El peinado, un recogido bajo pulido con raya al medio y mechones sueltos, sumó elegancia clásica. Como accesorios, optó por aros dorados minimalistas y una pulsera fina.

Giro audaz: efecto cuero y actitud rockera

Más tarde, la actriz sorprendió con un cambio radical: un minivestido strapless negro efecto cuero, firmado por Ricky Sarkany. De silueta ceñida y con drapeado lateral, el modelo resaltó su figura y dejó los hombros al descubierto, aportando una impronta sexy y moderna.

El look se acompañó con sandalias negras de taco alto, aros pequeños y un anillo XL como detalle protagonista. En esta versión, llevó el cabello suelto, lacio y con raya al medio, logrando un estilo más descontracturado. El maquillaje mantuvo la piel luminosa, pero intensificó la mirada con delineado más marcado y cejas definidas. En algunas fotos, sumó gafas oscuras ovaladas que aportaron un aire misterioso y de estrella.

Ambos outfits consolidaron su capacidad para alternar entre el glamour clásico y la audacia contemporánea, adaptando cada detalle —vestuario, beauty look y actitud— al contexto del evento.

Su personaje en En el Barro 2

En la segunda temporada, la China Suárez interpreta a Nicole, una prostituta VIP que se mueve entre el poder, la tensión y el universo carcelario. Según lo adelantado en el tráiler, su personaje tendrá un rol clave en la trama, con escenas de alto voltaje y vínculos complejos, especialmente con la protagonista Ana Garibaldi.

El avance oficial ya acumula miles de reproducciones y comentarios en redes sociales, donde la presencia de la actriz en el arte promocional generó fuerte repercusión.

El elenco principal de En el Barro 2 está encabezado por Ana Garibaldi y La China Suárez, junto a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. También participan Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca, con apariciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.