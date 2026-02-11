Video: la camiseta de Mitre apareció en la favela Rocinha y se volvió viral

El video se volvió viral en redes y muestra a un hincha paseando por una de las zonas más emblemáticas de Brasil con la casaca del Aurinegro.

Hoy 15:12

Un santiagueño sorprendió en redes sociales al publicar un video grabado en la favela Rocinha, en Brasil, luciendo con orgullo la camiseta del Club Atlético Mitre. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y generaron comentarios de hinchas que celebraron la presencia aurinegra en un lugar tan simbólico del país vecino.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo y bromas entre hinchas, que remarcaron cómo los colores de Mitre siguen viajando por el mundo de la mano de sus fanáticos. No es la primera vez que un seguidor aurinegro exhibe la camiseta en el exterior, pero el escenario elegido le dio un condimento especial.

Un pequeño gesto que terminó convirtiéndose en un símbolo de orgullo aurinegro.