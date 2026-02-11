Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Video: la camiseta de Mitre apareció en la favela Rocinha y se volvió viral

El video se volvió viral en redes y muestra a un hincha paseando por una de las zonas más emblemáticas de Brasil con la casaca del Aurinegro.

Hoy 15:12

Un santiagueño sorprendió en redes sociales al publicar un video grabado en la favela Rocinha, en Brasil, luciendo con orgullo la camiseta del Club Atlético Mitre. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y generaron comentarios de hinchas que celebraron la presencia aurinegra en un lugar tan simbólico del país vecino.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo y bromas entre hinchas, que remarcaron cómo los colores de Mitre siguen viajando por el mundo de la mano de sus fanáticos. No es la primera vez que un seguidor aurinegro exhibe la camiseta en el exterior, pero el escenario elegido le dio un condimento especial.

Un pequeño gesto que terminó convirtiéndose en un símbolo de orgullo aurinegro.

TEMAS Club Atlético Mitre

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago del Estero: se espera una jornada cálida y emiten alerta amarilla por tormentas y vientos intensos
  2. 2. Investigan si el invernadero narco de La Banda abastecía al NOA con marihuana y "cogollos saborizados"
  3. 3. “Tonada porteña” y short de Boca: buscan al hombre que apuñaló y abandonó al remisero en La Banda
  4. 4. Central Córdoba va por un debut triunfal en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy
  5. 5. En vivo: el Senado debate este miércoles la reforma laboral y el oficialismo confía en la media sanción
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT