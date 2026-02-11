Murió la ex diputada por Chaco Sandra Mendoza: los cruces con Capitanich

Lo confirmó el PJ chaqueño en un comunicado. Tenía una larga trayectoria en el peronismo.

Hoy 16:05

La ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza murió este miércoles, informó el Partido Justicialista (PJ) de esa provincia.

“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresó el PJ Chaqueño.

En el mismo texto se enviaron el pésame a su familia, especialmente a sus hijas Guillermina y Jorgelina y a su hermana ‘Lichi’: “Compartimos la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”, añadió el PJ

Mendoza estuvo casada con el ex gobernador de Chaco y actual senador Jorge Capitanich durante casi dos décadas, entre 1990 y 2009, y con quien tuvo a sus dos hijas. Durante el mandato de su esposo,fue una figura clave e incluso los chaqueños se referían a ella como "cogobernadora".

Su carrera política comenzó cuando fue designada ministra de Salud de la provincia de Chaco, en 2007, y luego fue miembro de la Cámara de Diputados en el bloque peronista entre 2009 y 2017.

Como legisladora provincial presentó un proyecto en el que se buscaba reconocer las funciones de los educadores y establecer un plan plurianual de inserción en el sistema educativo provincial. También impulsó una ley para incluir el menú para celíacos en las todos los restaurantes y casas de comida rápidas.