El radicalismo acompañará en bloque al oficialismo, que se encamina a dar media sanción a la reforma laboral

El Senado debate la reforma laboral, impulsada por el oficialismo.
El radicalismo acompañará en bloque la reforma laboral en el Senado: "Entendemos que el régimen actual ha quedado desactualizado", afirmó Daniel Kroneberger en el debate en la Cámara Alta.
"El sistema actual no está dando las soluciones que necesitamos", explicó el legislador de la UCR.
"Esta reforma puede contribuir a que quienes hoy están fuera del sistema, accedan al sistema laboral", añadió Kroneberger.
Además, explicó que propusieron cambios a la norma, para darle "equilibrio".