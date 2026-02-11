El radicalismo acompañará en bloque al oficialismo, que se encamina a dar media sanción a la reforma laboral

El Senado debate la reforma laboral, impulsada por el oficialismo.

Hoy 16:15

El radicalismo acompañará en bloque la reforma laboral en el Senado: "Entendemos que el régimen actual ha quedado desactualizado", afirmó Daniel Kroneberger en el debate en la Cámara Alta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El sistema actual no está dando las soluciones que necesitamos", explicó el legislador de la UCR.

"Esta reforma puede contribuir a que quienes hoy están fuera del sistema, accedan al sistema laboral", añadió Kroneberger.

Además, explicó que propusieron cambios a la norma, para darle "equilibrio".