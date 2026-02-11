Ingresar
El mensaje de Capitanich para Sandra Mendoza: “Engendramos dos maravillosas hijas y un amor muy fuerte por la Patria”

El senador, que al conocer la noticia debió retirarse del recinto, agradeció “muy especialmente la enorme manifestación de cariño, amor y respeto” de todos los bloques.

Hoy 16:32

El senador de Unión por la Patria y ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich se refirió este jueves al fallecimiento de su ex esposa Sandra Mendoza y recordó que a ambos no sólo los unieron sus hijas sino “el amor por la patria".

“Engendramos dos maravillosas hijas y un amor muy fuerte por la Patria”, expresó Capitanich durante la sesión del Senado por la reforma laboral.

Asismismo, agradeció “muy especialmente" las palabras de sus colegas y la "enorme manifestación de cariño, de amor y respeto” de todos los bloques.

Al conocer la noticia del fallecimiento de Mendoza, a poco de haber iniciado la sesión, Capitanich se retiró del recinto para regresar un rato más tarde.

