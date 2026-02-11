Chau estafas virtuales: las 3 claves para detectar llamadas spam y evitar el fraude telefónico

Las estafas telefónicas evolucionaron con técnicas como el vishing y los deepfakes de voz. Cómo identificar una llamada sospechosa y proteger tus datos personales y bancarios.

Hoy 16:53

Las llamadas spam ya no son solo una molestia diaria: hoy representan un riesgo real para la seguridad financiera y la privacidad. A través de engaños cada vez más sofisticados, los ciberdelincuentes intentan obtener claves bancarias, códigos de verificación, datos personales e incluso transferencias de dinero en cuestión de minutos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Frente a este escenario, conocer las señales de alerta y aplicar medidas básicas de prevención puede marcar la diferencia entre cortar a tiempo o convertirse en víctima de una estafa virtual.

Las 3 claves para detectar una llamada spam

Identificar ciertos patrones puede ayudarte a actuar rápido y evitar problemas mayores.

1. Falta de identificación clara

Si la llamada proviene de un número oculto, desconocido o con un prefijo internacional extraño, es motivo de sospecha. Las empresas formales siempre se identifican con nombre, área y motivo del contacto.

2. Urgencia o presión para actuar

Los estafadores suelen generar miedo o apuro: dicen que tu cuenta será bloqueada, que hay un consumo sospechoso o que un familiar está en peligro. El objetivo es que tomes decisiones sin pensar.

3. Pedido de datos sensibles

Ningún banco ni organismo oficial solicita contraseñas, códigos de verificación, números completos de tarjeta o claves de home banking por teléfono. Si te lo piden, cortá de inmediato.

Nuevas modalidades: vishing y deepfakes de voz

El fraude telefónico incorporó tecnología para resultar más convincente.

Vishing: los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas de servicios u organismos públicos para obtener información confidencial o lograr que la víctima realice transferencias.

Deepfakes de voz: mediante inteligencia artificial, pueden imitar la voz de un familiar o conocido y pedir dinero con una historia urgente y creíble.

Además, simplemente atender una llamada sospechosa puede confirmar que tu línea está activa, aumentando las probabilidades de recibir más intentos de estafa o de que tu número sea vendido en bases de datos ilegales.

Cómo protegerte del fraude telefónico

Adoptar hábitos simples puede reducir significativamente el riesgo:

No devuelvas llamadas a números desconocidos, especialmente con prefijos internacionales.

Instalá aplicaciones de identificación para filtrar números reportados como spam.

Bloqueá contactos sospechosos desde la configuración del celular.

Si dicen llamar de una empresa o banco, cortá y comunicate vos mismo al número oficial publicado en su sitio web.

Nunca compartas datos personales, claves ni códigos por teléfono.

No presiones teclas ni instales aplicaciones sugeridas durante la llamada.

Informá a familiares y adultos mayores sobre estas prácticas para prevenir engaños.

En un contexto donde las estafas virtuales son cada vez más frecuentes, la mejor herramienta sigue siendo la prevención. Desconfiar, verificar y cortar a tiempo puede evitar pérdidas económicas y proteger tu información personal.