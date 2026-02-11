Ingresar
Buscan desesperadamente a “Pelusa”: se perdió en Santiago del Estero durante una mudanza

Una familia oriunda de Salta lanzó una campaña en redes sociales para encontrar a su perrita “Pelusa”, que se extravió mientras viajaban hacia otra provincia en el marco de una mudanza.

Hoy 17:05

Según relataron, el viaje partió desde la capital salteña y, en medio del trayecto, advirtieron que la mascota ya no estaba con ellos. Creen que pudo haberse perdido a la altura de la ciudad de Pinto, en Santiago del Estero.

La angustia es profunda, ya que Pelusa es considerada un integrante más de la familia. Por eso, sus dueños iniciaron una intensa búsqueda a través de publicaciones en redes sociales y piden la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Quienes la hayan visto, encontrado o puedan aportar algún dato sobre su estado, pueden comunicarse de manera urgente a los siguientes números: 3875921923 o 3876834402.

La familia no pierde las esperanzas y apela a la solidaridad de los santiagueños para que Pelusa pueda volver a casa.

