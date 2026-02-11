El tuit de Javier Milei tras los incidentes: “Del otro lado tenemos esto”

El presidente de la Nación se expresó a través de las redes sociales para repudiar los graves incidentes registrados en las afueras del Congreso de la Nación mientras se debate la reforma laboral.

Hoy 17:40

La jornada en las inmediaciones del Congreso de la Nación estuvo signada por episodios de extrema tensión mientras se desarrollaba el debate sobre la reforma laboral.

Las calles aledañas fueron escenario de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad federales, que aplicaron el protocolo antipiquete para intentar garantizar el funcionamiento parlamentario.

El saldo incluyó heridos, detenidos e imágenes de violencia que rápidamente circularon en medios y redes sociales, intensificando el clima de preocupación ciudadana y política.

En ese contexto, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta oficial en la red social X para pronunciarse sobre los incidentes. El mandatario publicó una serie de fotografías y videos que mostraban los disturbios en las afueras del Palacio Legislativo, acompañados por un mensaje contundente: “Del otro lado tenemos esto”.

reforma laboral

Las palabras de Milei buscaron enmarcar la protesta en términos de orden público y diferenciación política. La publicación generó de inmediato fuerte repercusión tanto en círculos oficiales como entre sus opositores, abriendo un nuevo capítulo en la discusión pública sobre el alcance de las manifestaciones y el rol del Estado en la contención de la protesta social.