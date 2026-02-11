Neder sobre la reforma laboral: “Nunca voy a levantar la mano en contra de los trabajadores”

El senador nacional santiagueño hizo uso de la palabra en el Recinto promediando la tarde. Anticipó su voto en contra.

Hoy 18:07

En el marco del debate que se está dando este miércoles en el Senado por el proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional con apoyo de sus aliados “dialoguistas”, transcurriendo la tarde hizo uso de la palabra en el Recinto de la Cámara Alta el senador santiagueño José Emilio Neder, del bloque Justicialista, quien anticipó que votará en contra de la iniciativa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Comparto en que es necesario modernizar las leyes, pero con dignidad para los trabajadores y generación de empleo, no para destruir derechos y facilitar despidos, en esta Argentina de hoy donde pareciera que no tiene en cuenta que están cerrando un promedio de 30 a 40 empresas diarias, a una estimación de 500 trabajadores por día que se están quedando afuera del sistema”, comenzó marcando en su alocución.

“Ahora traen esta ley presentándola como salvadora de un modelo económico que ha perdido el rumbo, porque cada 3 o 4 meses nos ponen en un escenario de nuevos parámetros dado que lo que plantearon antes se cayó. Esta ley no tiene nada que ver con la recuperación de la productividad nacional, todo está diseñado en contra de los trabajadores”, fustigó.

“Habilita el despido sin causa, reduce sustancialmente la indemnización y además, viene con el plus del denominado Fondo de Cese Laboral, justo en este momento donde cae el empleo y se cierran las fábricas. Generan mucha preocupación e intranquilidad en el trabajador y en su familia”, agregó.

“Miren, esta película ya la vimos, especialmente los santiagueños cuando allá por 1993 se quiso hacer algo parecido con la Ley Ómnibus, bajando hasta los sueldos cosa que en esta Ley de Reforma Laboral no lo ponen porque ya lo han hecho estos dos años. Desde Nación aquella vez nos llamaron y pidieron la adhesión, yo era diputado provincial, obviamente que voté en contra, así que se pueden tranquilos los trabajadores que ahora también voy a votar igual porque nunca levantaré mi mano para aprobar nada que sea en contra suyo”, afirmó.

“¿Saben cómo terminó eso? Con los trabajadores quemando las casas de los diputados y gobernadores de aquel momento que aprobaron esa ley. Ese fue el resultado, en mi provincia, en aquel momento, de esa Ley similar a la que quieren aprobar hoy en este Senado. No se puede ajustar siempre a la clase trabajadora y al pueblo, porque un día reaccionan. Miran al trabajador como si fuera un enemigo de la empresa o de las PyMES, se equivocan, es una herramienta fundamental en la economía y la producción de la riqueza”, subrayó.

“Hace falta generar una economía solvente, para que haya empresas en condiciones de ocupar más trabajadores y ahí sí incentivar el trabajo con una ley, no como ahora que hacen una para facilitar los despidos. Y no sólo es eso, porque por atrás viene después el cierre de las empresas, como lo estamos viendo. No es importando, sino produciendo en nuestro país, que tendremos generación de empleos”, fundamentó.

“Están entrando en un callejón sin salida con esta precariedad y destrucción laboral. Esto que están impulsando, de que un trabajador vaya a pactar en forma personal con la patronal, es poco menos que decirle a la gente que se vaya a humillar para conseguir un trabajo donde le van a pagar con la comida, como en aquel tiempo antes de Perón. Es de una decadencia preocupante”, sostuvo.

“Tengan cuidado, no se pasen de la raya porque puede aparecer en poco tiempo otro Perón que desande esta realidad que están planteando a casa instante, en este proyecto de una economía que lamentablemente durante ya 2 años no ha generado ningún espacio de desarrollo y crecimiento en Argentina, sólo tienen al ajuste como moneda de cambio con un modelo concentrado para pocos”, concluyó.