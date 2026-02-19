Ingresar
En vivo: Boca, sin Paredes y con Úbeda en la cuerda floja, recibe a un entonado Racing en un duelo que promete

El Xeneize necesita reaccionar tras dos flojas presentaciones y la Academia quiere ratificar su levantada. Se enfrentan desde las 20 por la sexta fecha del Apertura 2026.

Hoy 20:45

Con el recuerdo aún latente de la semifinal del Clausura, Boca Juniors y Racing Club volverán a verse las caras este viernes desde las 20 en La Bombonera, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

