En vivo: Boca, sin Paredes y con Úbeda en la cuerda floja, recibe a un entonado Racing en un duelo que promete

El Xeneize necesita reaccionar tras dos flojas presentaciones y la Academia quiere ratificar su levantada. Se enfrentan desde las 20 por la sexta fecha del Apertura 2026.
Con el recuerdo aún latente de la semifinal del Clausura, Boca Juniors y Racing Club volverán a verse las caras este viernes desde las 20 en La Bombonera, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer.
