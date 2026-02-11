Canadá: hay al menos diez muertos por un tiroteo en una escuela

Entre ellos está la presunta atacante, que se habría quitado la vida. Fue el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia de Canadá.

Hoy 18:27

Al menos diez personas murieron este miércoles en un tiroteo masivo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, ubicada en una zona remota del oeste de Canadá. Siete de las víctimas fueron abatidas en el lugar y dos en una vivienda cercana, informó la policía. Unas 25 personas resultaron heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una persona, considerada como la principal sospechosa del ataque en la localidad de Tumbler Ridge, provincia de Columbia Británica, fue encontrada muerta con lo que “parece ser una herida autoinfligida”, según la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), citada por AFP.

La sospechosa es una mujer transgénero de 18 años que disparó contra las fuerzas del orden, dijo una autoridad policial.

Dwayne McDonald, subcomisario de la policía de Columbia Británica, informó en rueda de prensa que una de las víctimas mortales “es la madre de la sospechosa” y otra es su “hermano o hermanastro”.

El subcomisario dijo también que la policía no tiene “ninguna idea” del móvil del ataque ocurrido en Tumbler Ridge, un pequeño pueblo al pie de las Montañas Rocosas.

Además de los muertos, hubo 27 personas heridas. dos de ellas, de gravedad. El resto sufrió heridas que no ponen en peligro sus vidas.

Una tarde de horror

La policía local emitió una alerta sobre un tirador activo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge. Las autoridades registraron la escuela y hallaron, en un primer momento, a seis personas, sin incluir a la sospechosa, que habían muerto por disparos.

Una séptima, baleada en el centro educativo, murió cuando era trasladada al hospital. La policía “identificó un segundo lugar”, una casa, que se cree que está relacionada con el incidente, donde “fueron halladas otras dos víctimas sin vida”, indicó el comunicado de las autoridades locales.

“Mis oraciones y las más profundas condolencias para todas las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos por estos horrorosos actos de violencia”, escribió en redes sociales Mark Carney, primer ministro canadiense. Carney declaró estar “devastado” por lo ocurrido.