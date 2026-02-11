Pullaro anunció un aumento salarial y los policías levantaron el paro

El mandatario provincial remarcó que “ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”.

Hoy 19:12

Luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro anunció en la tarde de este martes un aumento en los sueldos de la Policía de Santa Fe, los agentes decidieron levantar la protesta frente a la Jefatura de Rosario y retomarán sus tareas.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró el mandatario provincial en conferencia de prensa. Tras recibir esta noticia, los policías que se encontraban en la calle Ovidio Lagos al 5200 decidieron levantar la medida de fuerza que había comenzado en la noche del lunes.

El reclamo policial se había originado en la política salarial vigente. Durante la última semana, el gobierno provincial anunció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, pero el sector movilizado todavía consideraba insuficiente la respuesta oficial.

En ese marco, durante la conferencia de prensa, el gobernador explicó que “hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos”.

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.

A las cuestiones salariales se sumaban reclamos por condiciones laborales. Los efectivos denunciaban extensas jornadas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar sus ingresos. Además, la salud mental del personal policial cobró protagonismo tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien enfrentaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica. Las demandas incluyen mejoras en los horarios, descanso adecuado y atención a la salud mental, aspectos que el colectivo policial considera urgentes para el desarrollo de la tarea diaria.