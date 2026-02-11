Misiones: la Justicia investiga la desaparición de dos cachorros de yaguareté tras un operativo oficial

La Justicia federal intervino para determinar qué ocurrió con las crías luego del traslado de una hembra que había sido capturada por conflictos con vecinos en Puerto Iguazú.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) a cargo de Ramiro González abrió una causa para esclarecer la desaparición de dos cachorros de yaguareté que se perdieron de vista tras un operativo de captura y relocalización que se hizo en octubre de 2025 en la provincia de Misiones.

La investigación todavía está en una etapa preliminar y se está esperando información de las organizaciones que participaron del traslado de una hembra, llamada Pará, y sus dos cachorros.

Los animales nunca volvieron a ser detectados por los sistemas de monitoreo después del traslado, lo que encendió las alertas y derivó en una investigación judicial.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona conocida como “Las 2000 hectáreas”, en las afueras de Puerto Iguazú, donde la yaguareté había generado preocupación entre los habitantes por apariciones dentro de áreas pobladas.

Para evitar que el animal sea atacado, como pasa con frecuencia, se decidió su traslado junto a las crías.

Los tres ejemplares fueron llevados al Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, donde se concretó la liberación. Un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros.

Del operativo participaron el Ministerio de Ecología de Misiones y el Instituto Misionero de Biodiversidad, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba), Parques Nacionales y Aves Argentinas.

A partir de ese momento se produjo el hecho que ahora investiga la Justicia: la madre se internó en la selva y los cachorros dejaron de aparecer en los registros de cámaras trampa, rastreos y controles posteriores. Lo que se cree es que pudo haberlos abandonado.

