Secuestraron más de mil kilos de hojas de coca detuvieron a dos salteños

Fue durante un operativo de Gendarmería Nacional en cercanía de Quimilí. Los acusados residen en Orán y se sospecha viajaban a Buenos Aires.

Hoy 23:35

Dos salteños fueron detenidos cerca de Quimilí, Moreno, durante un procedimiento de Gendarmería Nacional y el secuestro de 1.040 kilos de hojas de coca que era transportada en un tour de compras.

Según el operativo, fue realizado el martes pasado en la ruta 92 y estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón Nº 59 con base en Quimilí.

Allí, los gendarmes montaron un control rutinario. Al arribar un colectivo de tours, los gendarmes hicieron descender a todos los pasajeros.

En la requisa, los uniformados descubrieron numerosos paquetes, en cuyo interior los dos salteños, oriundos de Orán, llevaban 1.040 kilos de hojas de coca.

Por considerarse un peso propio de un delito, con las hojas como precursores, la Justicia Federal ordenó la detención de los salteños y el secuestro de los paquetes.