“Le tengo miedo a una ex despechada”: Maxi López volvió a apuntar contra Wanda

El exfutbolista lanzó una frase picante durante su paso por “MasterChef Celebrity” y reavivó la polémica con la conductora.

Hoy 07:20

Los cruces picantes entre Wanda Nara y Maxi López se volvieron habituales en MasterChef Celebrity (Telefe). Este miércoles no fue la excepción y el exfutbolista aprovechó para chicanear a su expareja y sacar los trapitos al sol.

El ida y vuelta surgió a raíz del desafío culinario de la noche: cocinar una almeja panopea. “Te apuesto una cena si la agarrás vos donde vos quieras”, desafió el participante a la conductora. Y, sin ningún temor, ella aceptó, metió la mano en el recipiente y, aunque él trató de asustarla, sacó al molusco vivo y ganó el reto.

La charla continuó cuando la mediática se acercó a la estación de cocina de su ex, que lanzó un sugerente comentario: “Me gustó cómo la agarraste. Vos estabas canchera”. “Es parte de mi trabajo. Me pagan por ayudarlos. Por meter la mano en la panopea”, respondió entre risas Nara.

Siguiendo con el tono de la charla, la conductora le preguntó: “¿Qué es lo que te da miedo, Maxi? Esta es la semana del terror y aprovecho para hacerte un multiple choice". Al escucharla, López aprovechó para chicanearla: “Yo si tengo que decirle algo al público masculino... Una ex despechada es terrible. No se lo recomiendo a nadie”.

“¿Eso te da miedo?”, dijo Nara, siguiéndole la broma. Y agregó: “¡Qué suerte, que a vos no te pasó!”. A pesar de que era claro que estaba hablando de ella, Maxi asintió y le pidió que por favor se retire para poder seguir enfocado en su preparación.

Wanda no accedió al pedido del padre de sus tres hijos varones y le hizo otra pregunta: “Si tuvieras que decirle al jurado: ¿qué es lo que me da miedo?" “Hay una cosa que te da miedo, que cuando te la sacan te pones... Terrible”, comentó mientras mirando a la cámara valcuceó “la tarjeta de crédito”.

“No voy a seguir indagando de qué hablas porque ya hoy es un montón”, remató la anfitriona del reality.