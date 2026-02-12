Voraz incendio destruyó un galpón de alfalfa en Icaño

Las llamas se propagaron rápidamente por el forraje y exigieron un intenso operativo municipal para evitar que el fuego alcanzara los campos vecinos.

Una jornada de extrema tensión se vivió en las últimas horas en la zona rural de Icaño, cuando un incendio de grandes proporciones se desató en un depósito de forraje, movilizando de urgencia a las autoridades locales.

El fuego comenzó, por causas que aún se intentan establecer, en el interior de un galpón destinado al almacenamiento de alfalfa. Debido a la naturaleza altamente inflamable del material, las llamas se propagaron en cuestión de minutos, generando una densa columna de humo que podía divisarse desde varios kilómetros a la distancia.

Ante la magnitud del siniestro y el riesgo inminente de que las chispas iniciaran incendios de pastizales en los predios colindantes, el personal de la Comisión Municipal de Icaño actuó de inmediato.

Los trabajadores municipales se desplazaron al lugar con camiones tanque y equipos de bombeo. Las tareas se centraron en el enfriamiento de las paredes del galpón y la remoción del material combustible para cortar el avance del foco ígneo.

Tras varias horas de arduo trabajo bajo condiciones climáticas adversas, se logró sofocar el incendio por completo.

"La prioridad fue contener el fuego para que no afectara las viviendas cercanas ni el monte seco", señalaron fuentes vinculadas al operativo.

Aunque los daños materiales en la estructura y la producción de alfalfa son cuantiosos, afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas entre el personal civil ni los trabajadores que intervinieron en la emergencia.

Las autoridades locales reiteran el pedido de extremar las precauciones en las zonas rurales, especialmente en épocas donde las condiciones del ambiente facilita el inicio de este tipo de siniestros que ponen en jaque el esfuerzo de los productores locales.