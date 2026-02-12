Qué dijo Lucas Pusineri tras la dura eliminación de Central Córdoba de la Copa Argentina

El DT del Ferroviario hizo una fuerte autocrítica luego de la caída ante Gimnasia de Jujuy y habló de errores, recambio y lo que viene.

Hoy 11:59

Luego de la dura eliminación de Central Córdoba ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la Copa Argentina en Salta, Lucas Pusineri se mostró visiblemente golpeado en conferencia de prensa y no esquivó la autocrítica. El entrenador reconoció la superioridad del rival y apuntó a fallas futbolísticas que terminaron condicionando el desarrollo del partido.

“El equipo no lo hizo bien, el rival fue superior y no pudimos sostener el resultado en el primer tiempo. Tendríamos que habernos soltado más y no lo pudimos hacer, erramos mucho en la distribución de pases y le dimos posibilidades de crecer”, analizó. Además, explicó que en el complemento hubo una mejora parcial: “Se trató de tapar las bandas, ellos hacen un gol rápido, nosotros también y nos posicionamos mejor. Se rompe el partido con la salida de Juárez. Equiparamos en el segundo tiempo lo que no pudimos en el primero”.

El DT insistió en que el equipo necesita crecer en los metros finales para competir mejor. “Tenemos que mejorar la terminación para lo que viene. Todos los partidos son difíciles y necesitamos que los rendimientos crezcan. Esperemos que lo que venga sea mejor”, remarcó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la recuperación futbolística y anímica.

Sobre el flojo inicio de temporada, Pusineri expresó: “Esta es una institución que se arma y no puede mantener una base, todos los procesos cuestan, pero no me puedo detener en eso. Tengo que afrontar la situación y potenciar a los futbolistas. Estamos tratando de poner todo nuestro empeño en mejoras”, cerró, en un mensaje que mezcla preocupación y responsabilidad de cara al futuro inmediato del Ferroviario.