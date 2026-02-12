Athletico Paranaense reflota su interés por Cetré y compite con Boca

El club brasileño retomó contactos con Estudiantes tras frenar la operación por cuestiones médicas y presentó una nueva propuesta por el extremo colombiano.

Hoy 12:54

La novela por Edwuin Cetré sumó un nuevo capítulo. En medio del impasse con Boca, Athletico Paranaense volvió a comunicarse con Estudiantes para reactivar la negociación por el delantero colombiano, cuya transferencia a Brasil se había caído semanas atrás por observaciones médicas. Desde el Pincha admiten que el club reapareció de forma sorpresiva y propuso reformular el acuerdo.

Mientras Boca presentó una oferta de préstamo con opción de compra, contemplando el riesgo físico del jugador por una antigua operación de meniscos en 2018, el equipo brasileño regresó con una estrategia diferente. La intención es adquirir ahora entre el 60% y el 70% del pase y completar el resto según objetivos deportivos, una fórmula pensada como resguardo ante cualquier inconveniente médico.

El movimiento llama la atención porque Paranaense había descartado a Cetré cuando la operación rondaba los seis millones de dólares por la totalidad de la ficha, compartida con Independiente Medellín. Sin embargo, el interés se reactivó y puso nuevamente al club brasileño en la carrera por el atacante de 28 años.

Así, Boca sumó un competidor inesperado y el futuro del jugador quedó abierto. En Estudiantes, Cetré ya se entrena con normalidad y mantiene el foco en lo deportivo mientras la dirigencia evalúa propuestas. La definición dependerá de qué oferta resulte más conveniente para el Pincha en uno de los casos más movidos del mercado.