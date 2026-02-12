Claudio Úbeda prepara cambios en Boca y evalúa una sorpresa ante Platense

Tras la caída con Vélez, el DT analiza modificar una pieza por línea y el juvenil Tomás Aranda asoma como posible titular.

Hoy 12:57

Boca se reacomoda después del golpe sufrido ante Vélez y Claudio Úbeda ya estudia retoques para recibir a Platense el fin de semana. A la espera de la práctica de fútbol en La Bombonera, el cuerpo técnico evalúa cambios puntuales para buscar una reacción rápida. La principal novedad sería la chance concreta de que el juvenil Tomás Aranda tenga su primera titularidad.

El enganche gana terreno para ingresar por Kevin Zenón, uno de los futbolistas más apuntados tras la derrota en Liniers. La inclusión de Aranda representaría una apuesta fuerte para darle otra dinámica ofensiva al equipo. El juvenil ya debutó ante Estudiantes y dejó buenas sensaciones internas, lo que empuja la idea de darle rodaje desde el arranque.

Otro sector en revisión es el lateral derecho. Marcelo Weigandt aparece como alternativa para reemplazar a Juan Barinaga, de rendimiento irregular en este inicio de 2026. Además, Úbeda debe resolver la incógnita del mediocampo: sostener a Milton Delgado, pese a la superposición con Leandro Paredes, o devolverle la titularidad a Tomás Belmonte para equilibrar la mitad de la cancha.

Todas las variantes siguen en evaluación y la práctica vespertina será determinante para empezar a definir el once. Allí, el DT dará señales más claras del equipo que buscará la recuperación ante Platense, en un partido que Boca asume como clave para cambiar la imagen.

La probable formación de Boca para recibir a Platense

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado o Tomás Belmonte; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.