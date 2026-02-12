El kirchnerismo cruzó a LLA por la baja de la edad de imputabilidad: “Es un mamarracho jurídico”

Desde el bloque de Unión por la Patria cuestionaron a la senadora y exministra Patricia Bullrich por haber impulsado el proyecto. Desde el oficialismo retrucaron: “Quieren ocultar la realidad y que todo siga igual”.

Hoy 15:53

El kirchnerismo cruzó a La Libertad Avanza por la baja de la edad de imputabilidad: "Es un mamarracho jurídico, una campaña de marketing". Desde el bloque de Unión por la Patria, la legisladora, Victoria Tolosa Paz, cuestionó a la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber impulsado el proyecto.

Tolosa Paz dijo: "Cuando abordamos la cuestión penal seguimos refiriéndonos a niños, niñas y adolescentes, en tanto son el sujeto que queremos reconocer, porque así lo dicta la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Que en su observación 24 dice algo que de entrada chocó contra la realidad del discurso de la promotora de este mamarracho jurídico que ingresaron por el 2024. Bullrich comenzó esto en una campaña de marketing diciendo: ‘Delito de adulto, pena de adulto’".

La postura de Unión por la Patria

La diputada María Elena Velázquez de Unión por la Patria remarcó que votará en contra de la baja de edad de imputabilidad e insistió: “Un niño no tiene la capacidad de analizar la criminalidad de sus actos”.

Velázquez reconoció que se debe actualizar la ley, pero remarcó la necesidad de “invertir en educación y salud mental”. “Les mienten a las familias cuando les dicen que al bajar la edad de la imputabilidad van a solucionar el problema”, agregó.

Además, apuntó contra figuras clave del oficialismo, como José Luis Espert. Sin mencionarlo, la diputada señaló que quienes buscan tratar estas leyes "son financiados por el narcotráfico". "Aquellos que hoy quieren presentar la baja de edad de imputabilidad son los mismos que tuvieron que renunciar a la primera candidatura de la provincia de Buenos Aires por su relación con el narcotráfico”, señaló.

Y subrayó: "Lo que están entregando hoy es la adolescencia de nuestros pibes. Se los estamos entregando al narcotráfico para que los recluten más jóvenes".