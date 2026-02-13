Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 FEB 2026 | 21º
X
Espectaculos

"Se festeja”: Juana Repetto presentó a su hijo Timoteo con una emotiva foto

A través de un emotivo posteo, la actriz celebró el nacimiento de su hijo y mostró la primera foto del recién nacido.

Hoy 07:31

Juana Repetto dio a luz a Timeoteo. Se trata de su tercer hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, de quien se separó en abril del 2025 tras cinco años de matrimonio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shaunis por el aguante de todos estos meses. Se los digo de corazón”, anunció en sus redes sociales donde compartió su primera foto junto al bebé.

Posteo Posteo

Esa dedicatoria a sus seguidores no es casual. Durante todo el embarazo, la influencer había ido compartiendo el día a día, incluso habló varias veces sobre su miedo a la cesárea.

“Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir”, fue uno de sus últimos posteos antes de tener al bebé.

Por su parte, el papá del bebé no estuvo presente al momento del nacimiento, ya que se encuentra fuera del país cumpliendo con sus compromisos laborales como instructor de esquí.

TEMAS Juana Repetto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron al delincuente que robó y apuñaló a un remisero durante un falso viaje en La Banda
  2. 2. Luciano Castro, internado en una clínica de rehabilitación tras sus escándalos mediáticos
  3. 3. Misterio y conmoción: una niña de 3 años murió tras ingresar de urgencia al CePSi
  4. 4. El tiempo para este viernes 13 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 26º de máxima y tormentas fuertes
  5. 5. La mamá de Jeremías Monzón sobre la ley que baja la edad de imputabilidad: “Es un legado de nuestros hijos”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT