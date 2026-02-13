"Se festeja”: Juana Repetto presentó a su hijo Timoteo con una emotiva foto

A través de un emotivo posteo, la actriz celebró el nacimiento de su hijo y mostró la primera foto del recién nacido.

Hoy 07:31

Juana Repetto dio a luz a Timeoteo. Se trata de su tercer hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, de quien se separó en abril del 2025 tras cinco años de matrimonio.

“Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shaunis por el aguante de todos estos meses. Se los digo de corazón”, anunció en sus redes sociales donde compartió su primera foto junto al bebé.

Esa dedicatoria a sus seguidores no es casual. Durante todo el embarazo, la influencer había ido compartiendo el día a día, incluso habló varias veces sobre su miedo a la cesárea.

“Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir”, fue uno de sus últimos posteos antes de tener al bebé.

Por su parte, el papá del bebé no estuvo presente al momento del nacimiento, ya que se encuentra fuera del país cumpliendo con sus compromisos laborales como instructor de esquí.