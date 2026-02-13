Ingresar
En un duelo atrapante, Independiente y Lanús abren la jornada del viernes en Avellaneda

El Rojo recibe al Granate este viernes a las 20 en un duelo entre equipos que todavía no perdieron. Ambos llegan bien, pero con realidades distintas de cara a lo que viene.

Hoy 07:00

En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibirá a Lanús este viernes a las 20.00, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce enfrenta a dos equipos que todavía no conocen la derrota en el campeonato y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada. Avellaneda se prepara para un choque de estilos y ambiciones.

El Rojo acumula 6 puntos, producto de tres empates y un triunfo, el último el fin de semana pasado ante Platense. En la previa también se habló del futuro de Kevin Lomónaco: mientras Atlético Mineiro volvió a ofertar por el defensor, el jugador entrenó con normalidad tras una molestia física y podría estar a disposición de Gustavo Quinteros. “Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir”, aseguró días atrás el zaguero, que hoy es pieza clave.

Lanús llega incluso mejor en la tabla: suma 8 unidades y también está invicto, ratificando un gran arranque. El equipo de Mauricio Pellegrino viene de empatar con Talleres en la última jugada gracias a un gol de Dylan Aquino. Pensando en el calendario apretado, el DT planea un mix de titulares y suplentes, ya que el jueves jugará la ida de la Recopa ante Flamengo.

La agenda internacional también moviliza a los hinchas del Granate. Para la revancha en Río de Janeiro, prevista para el 26 de febrero, el club organizó aviones y micros para facilitar el viaje de los simpatizantes. Sin embargo, antes de pensar en Brasil, Lanús sabe que tiene una parada brava en Avellaneda, ante un Independiente que quiere hacerse fuerte en casa y seguir sumando en el Apertura.

