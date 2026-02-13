En vivo: en un duelo atrapante, Independiente y Lanús abren la jornada del viernes en Avellaneda

El Rojo recibe al Granate este viernes a las 20 en un duelo entre equipos que todavía no perdieron. Ambos llegan bien, pero con realidades distintas de cara a lo que viene.
En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibirá a Lanús este viernes a las 20.00, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce enfrenta a dos equipos que todavía no conocen la derrota en el campeonato y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada. Avellaneda se prepara para un choque de estilos y ambiciones.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICk AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO