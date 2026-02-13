Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: en un duelo atrapante, Independiente y Lanús abren la jornada del viernes en Avellaneda

El Rojo recibe al Granate este viernes a las 20 en un duelo entre equipos que todavía no perdieron. Ambos llegan bien, pero con realidades distintas de cara a lo que viene.

Hoy 20:41

En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibirá a Lanús este viernes a las 20.00, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce enfrenta a dos equipos que todavía no conocen la derrota en el campeonato y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada. Avellaneda se prepara para un choque de estilos y ambiciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICk AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Lanús Club Atlético Independiente Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron al delincuente que robó y apuñaló a un remisero durante un falso viaje en La Banda
  2. 2. Misterio y conmoción: una niña de 3 años murió tras ingresar de urgencia al CePSi
  3. 3. El Gobierno provincial se reunió con gremios docentes para definir la pauta salarial 2026
  4. 4. Luciano Castro, internado en una clínica de rehabilitación tras sus escándalos mediáticos
  5. 5. El tiempo para este viernes 13 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 26º de máxima y tormentas fuertes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT