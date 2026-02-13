Jubilado denunció que le robaron todos sus ahorros y apuntó contra dos mujeres

El hombre, de 79 años, descubrió extracciones que no realizó y denunció una defraudación por más de $1.200.000 en Monte Quemado. La Fiscalía ordenó una investigación al área de Delitos Económicos.

Un jubilado de 79 años denunció que delincuentes ingresaron a su cuenta bancaria y le sustrajeron $1.200.000 mediante extracciones realizadas en distintas fechas. El caso es investigado por el Departamento de Delitos Económicos, bajo directivas de la Unidad Fiscal de Monte Quemado, a cargo del Dr. Santiago Bridoux.

Según consta en la denuncia, el damnificado advirtió la maniobra cuando revisaba sus movimientos bancarios y detectó una extracción que no había efectuado. De inmediato se dirigió a su entidad bancaria, donde un empleado le confirmó que el dinero había sido retirado a través de un cajero automático en dos oportunidades: el 6 de febrero y el 9 de octubre del año pasado.

Tras corroborar la irregularidad, el hombre radicó la denuncia penal. En su presentación, manifestó que sospecha de una mujer de apellido Guerrero —sin precisar el vínculo que los une— quien tendría acceso a su documentación personal y a su clave bancaria. También señaló como posible implicada a una hermana de la acusada.

El jubilado entregó a los investigadores los tickets con fecha, hora y ubicación del cajero automático donde se concretaron las transacciones. Visiblemente afectado, indicó que el dinero sustraído correspondía a ahorros acumulados durante los últimos meses con sus haberes previsionales.

Ante la gravedad del hecho, el Ministerio Público Fiscal ordenó que toda la documentación aportada sea remitida al Departamento de Delitos Económicos para profundizar la investigación.

En las próximas horas, los efectivos solicitarán a la entidad bancaria las grabaciones de las cámaras de seguridad del cajero automático, con el objetivo de identificar a la persona que realizó las extracciones y avanzar en el esclarecimiento de la presunta estafa.