Tras perder el clásico, San Lorenzo va por la recuperación en Santa Fe ante Unión

El Tatengue y el Ciclón chocan este viernes a la noche con la obligación de ganar. Ambos arrastran irregularidad y necesitan sumar para no perder terreno.

Hoy 07:51

Unión de Santa Fe y San Lorenzo jugarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio 15 de Abril, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Después de la caída en el Ducó frente a Huracán, el equipo de Damián Ayude necesita una reacción inmediata para calmar el clima. En Santa Fe se cruzan dos equipos con urgencias y margen cada vez más corto.

A pesar de conservar la base del buen segundo semestre de 2025, el Tatengue atraviesa un presente flojo. La derrota por la mínima ante Central Córdoba en Santiago del Estero dejó al equipo de Leonardo Madelón fuera de la zona de playoffs del Grupo A. Los números reflejan la preocupación: apenas un triunfo, un empate y dos caídas, con un funcionamiento irregular que todavía no despega.

Desde el Bajo Flores llegan unos Cuervos golpeados. La bronca interna creció tras otra actuación negativa en Parque Patricios, continuidad de un semestre que mezcla medianía deportiva e inestabilidad política. Con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, San Lorenzo hoy ocupa el último puesto de clasificación a octavos, una posición frágil para un equipo que no encuentra regularidad.

Probable formación de Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.