Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Unión y San Lorenzo no se sacaron diferencias en Santa Fe

El Tatengue y el Ciclón empataron sin goles por la quinta fecha del Torneo Apertura.

13/02/2026

Unión y San Lorenzo igualaron 0-0 en un partidazo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 en el estadio 15 de abril, encuentro correspondiente a la Zona A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Tatengue dominó las acciones y tuvo muchísimas ocasiones para quedarse con el triunfo pero la falta de puntería de sus delanteros y un estelar Orlando Gill sostuvieron el cero en el arco azulgrana. 

La única gran chance para el Ciclón estuvo en los pies de Nicolás Tripichio, que protagonizó uno de los errados más insólitos del año, postal de un equipo visiblemente golpeado tras perder días atrás en el clásico con Huracán

TEMAS Club Atlético San Lorenzo de Almagro Club Atlético Unión de Santa Fe Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron un cuerpo atado y con la cabeza tapada a orillas del río
  2. 2. El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”
  3. 3. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  4. 4. La Municipalidad realizó la reparación y restauración de la Casa Argañaraz Alcorta
  5. 5. Donald Trump confirmó que visitará Venezuela en medio de un giro diplomático histórico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT