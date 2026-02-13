Unión y San Lorenzo no se sacaron diferencias en Santa Fe

El Tatengue y el Ciclón empataron sin goles por la quinta fecha del Torneo Apertura.

13/02/2026

Unión y San Lorenzo igualaron 0-0 en un partidazo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 en el estadio 15 de abril, encuentro correspondiente a la Zona A.

El Tatengue dominó las acciones y tuvo muchísimas ocasiones para quedarse con el triunfo pero la falta de puntería de sus delanteros y un estelar Orlando Gill sostuvieron el cero en el arco azulgrana.

La única gran chance para el Ciclón estuvo en los pies de Nicolás Tripichio, que protagonizó uno de los errados más insólitos del año, postal de un equipo visiblemente golpeado tras perder días atrás en el clásico con Huracán.