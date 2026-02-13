Fatal accidente en Río Hondo: un hombre murió aplastado por su propio automóvil

El trágico hecho ocurrió en la localidad de Chauchillas. La víctima reparaba el vehículo cuando el gato hidráulico cedió y la estructura le cayó encima.

Hoy 08:05

Una tragedia conmociona a la localidad de Chauchillas, en el departamento Río Hondo, donde un hombre de 45 años perdió la vida luego de quedar atrapado bajo su propio automóvil mientras realizaba reparaciones.

El dramático episodio ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 21.30. La víctima, identificada como Víctor Matías Juárez, se encontraba trabajando debajo del rodado en el patio de su vivienda. Había retirado las dos ruedas traseras y sostenía la carrocería con un gato hidráulico.

Según trascendió, en un momento el dispositivo habría sufrido una falla y cedió repentinamente. Sin darle tiempo a reaccionar, el vehículo cayó pesadamente sobre su cuerpo.

Juárez quedó atrapado bajo la estructura metálica y, a raíz del fuerte impacto, perdió el conocimiento sin poder pedir auxilio.

Sus hijas, que se encontraban dentro de la casa, no advirtieron lo sucedido hasta que salieron minutos después y se toparon con la desgarradora escena: su padre estaba inconsciente y aplastado.

Desesperadas, pidieron ayuda a los vecinos, quienes acudieron de inmediato y lograron levantar el automóvil para rescatarlo.

El hombre fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital Regional de la Capital, donde ingresó en estado crítico. Los médicos diagnosticaron traumatismo cerrado de tórax, graves lesiones abdominales y múltiples contusiones.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, las heridas resultaron letales y horas después se confirmó su fallecimiento.

Personal de la subcomisaría de Los Núñez intervino en el procedimiento y dio aviso al fiscal de turno, Emanuel Sabater, quien ordenó que Criminalística realice las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el fatal accidente.

El trágico episodio causó profunda conmoción en la comunidad, donde familiares y vecinos aún no salen del estupor por la inesperada y dolorosa pérdida.