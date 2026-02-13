Definidos los cruces de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Terminó la primera ronda previa y ya están armadas todas las llaves. Argentinos Juniors será el único argentino en carrera en esta instancia.
La Fase 1 llegó a su fin y quedaron confirmados los cruces de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El último boleto lo consiguió Juventud de Las Piedras, que eliminó a Universidad Católica de Ecuador en una serie increíble: ganó 4-3 en los 90 minutos, igualó el global y se impuso 4-3 en los penales como visitante. Con ese resultado se completó el cuadro de la próxima instancia previa.
El único representante argentino en esta fase será Argentinos Juniors, que enfrentará a Barcelona SC con el objetivo de seguir su camino rumbo a los grupos. Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y 19 de febrero y las revanchas se disputarán la semana siguiente, en una etapa que ya empieza a subir la temperatura continental.
Todos los cruces de la Fase 2
Los ocho ganadores avanzarán a la Fase 3, la última escala antes de la fase de grupos. Allí se definirán los cuatro boletos finales para la Libertadores 2026.
Cómo serán los cruces de la Fase 3
La carrera hacia la fase de grupos ya está en marcha y cada serie empieza a sentirse como una final anticipada.