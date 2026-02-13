Ingresar
Definidos los cruces de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Terminó la primera ronda previa y ya están armadas todas las llaves. Argentinos Juniors será el único argentino en carrera en esta instancia.

Hoy 08:09

La Fase 1 llegó a su fin y quedaron confirmados los cruces de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El último boleto lo consiguió Juventud de Las Piedras, que eliminó a Universidad Católica de Ecuador en una serie increíble: ganó 4-3 en los 90 minutos, igualó el global y se impuso 4-3 en los penales como visitante. Con ese resultado se completó el cuadro de la próxima instancia previa.

El único representante argentino en esta fase será Argentinos Juniors, que enfrentará a Barcelona SC con el objetivo de seguir su camino rumbo a los grupos. Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y 19 de febrero y las revanchas se disputarán la semana siguiente, en una etapa que ya empieza a subir la temperatura continental.

Todos los cruces de la Fase 2

  • C1: Carabobo vs. Huachipato
  • C2: Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima
  • C3: 2 de Mayo vs. Sporting Cristal
  • C4: Barcelona SC vs. Argentinos Juniors
  • C5: Nacional de Potosí vs. Botafogo
  • C6: Liverpool Montevideo vs. Independiente Medellín
  • C7: O’Higgins vs. Bahía
  • C8: Juventud de Las Piedras vs. Guaraní

Los ocho ganadores avanzarán a la Fase 3, la última escala antes de la fase de grupos. Allí se definirán los cuatro boletos finales para la Libertadores 2026.

Cómo serán los cruces de la Fase 3

  • Ganador C1 vs. Ganador C8
  • Ganador C2 vs. Ganador C7
  • Ganador C3 vs. Ganador C6
  • Ganador C4 vs. Ganador C5

La carrera hacia la fase de grupos ya está en marcha y cada serie empieza a sentirse como una final anticipada.

