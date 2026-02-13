Definidos los cruces de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Terminó la primera ronda previa y ya están armadas todas las llaves. Argentinos Juniors será el único argentino en carrera en esta instancia.

Hoy 08:09

La Fase 1 llegó a su fin y quedaron confirmados los cruces de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El último boleto lo consiguió Juventud de Las Piedras, que eliminó a Universidad Católica de Ecuador en una serie increíble: ganó 4-3 en los 90 minutos, igualó el global y se impuso 4-3 en los penales como visitante. Con ese resultado se completó el cuadro de la próxima instancia previa.

El único representante argentino en esta fase será Argentinos Juniors, que enfrentará a Barcelona SC con el objetivo de seguir su camino rumbo a los grupos. Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y 19 de febrero y las revanchas se disputarán la semana siguiente, en una etapa que ya empieza a subir la temperatura continental.

Todos los cruces de la Fase 2

C1: Carabobo vs. Huachipato

vs. C2: Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima

vs. C3: 2 de Mayo vs. Sporting Cristal

vs. C4: Barcelona SC vs. Argentinos Juniors

vs. Argentinos Juniors C5: Nacional de Potosí vs. Botafogo

vs. C6: Liverpool Montevideo vs. Independiente Medellín

vs. C7: O’Higgins vs. Bahía

vs. C8: Juventud de Las Piedras vs. Guaraní

Los ocho ganadores avanzarán a la Fase 3, la última escala antes de la fase de grupos. Allí se definirán los cuatro boletos finales para la Libertadores 2026.

Cómo serán los cruces de la Fase 3

Ganador C1 vs. Ganador C8

Ganador C2 vs. Ganador C7

Ganador C3 vs. Ganador C6

Ganador C4 vs. Ganador C5

La carrera hacia la fase de grupos ya está en marcha y cada serie empieza a sentirse como una final anticipada.