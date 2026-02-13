Truco oculto de WhatsApp: así podés cambiar el color de tus chats

Aunque muchos no lo saben, la app permite ajustar la apariencia de las conversaciones sin descargar aplicaciones externas.

Hoy 08:18

Muchos usuarios de WhatsApp no saben que, más allá de enviar mensajes, audios o fotos, la aplicación de mensajería permite modificar la apariencia de los chats para que cada uno adapte la experiencia visual a sus preferencias.

Desde cambios generales en el tema hasta configuraciones individuales por conversación, la plataforma ofrece distintas herramientas de personalización que se pueden activar en pocos pasos.

Estos trucos, ocultos para la mayoría, permiten alterar el fondo, el color de las burbujas y el diseño general de los chats, tanto de manera general en la app, como para cada contacto o grupo.

La configuración general del diseño se realiza desde el menú principal de la aplicación. El recorrido comienza en la pantalla de inicio, luego Ajustes y después en la sección Chats.

Dentro de ese apartado aparece la opción Tema predeterminado del chat. Desde allí es posible elegir entre distintos estilos preestablecidos, modificar el fondo y seleccionar entre múltiples tonos para las burbujas de conversación. Una vez confirmada la elección, el diseño se aplica de forma uniforme a todos los chats activos.

Este cambio impacta tanto en la estética general como en la experiencia visual diaria, especialmente para quienes utilizan la app durante muchas horas.

Además del diseño global, WhatsApp permite aplicar configuraciones específicas en conversaciones individuales. Esto resulta útil para diferenciar las que son importantes o destacar grupos activos.

Para hacerlo, hay que abrir el chat elegido, ingresar al menú de opciones y seleccionar Tema del chat. Desde allí se puede modificar el fondo, el color de las burbujas o aplicar un estilo completo únicamente en esa conversación. Los cambios se visualizan de inmediato tras confirmarlos.

Esta función habilita combinaciones distintas dentro de una misma cuenta, sin alterar el resto de la plataforma.

La personalización no es la única función relevante dentro del menú de ajustes. En dispositivos Android, WhatsApp también ofrece herramientas para administrar el espacio de almacenamiento, un punto clave cuando la aplicación comienza a ocupar demasiada memoria.

El acceso se realiza desde Ajustes, en la sección Almacenamiento y datos, y luego en Administración de almacenamiento. Allí se pueden identificar los archivos más pesados, incluidos aquellos que superan los 5 MB.

El sistema permite seleccionar manualmente fotos, videos o documentos para eliminarlos y liberar espacio. Tras marcar los elementos deseados, basta con tocar el ícono de la papelera y confirmar la acción.

Este procedimiento ayuda a mantener bajo control el tamaño de la app y evitar que el dispositivo pierda rendimiento por acumulación de archivos innecesarios.

El crecimiento del espacio utilizado por la aplicación suele estar vinculado a la descarga automática de archivos multimedia. Fotos, videos, mensajes de voz, documentos y stickers se almacenan progresivamente en la memoria interna del teléfono.

Las conversaciones grupales suelen acelerar este proceso, ya que es habitual compartir contenido en alta resolución o reenviar archivos múltiples veces. Esa dinámica puede generar duplicados y aumentar el consumo de almacenamiento.

Además, los respaldos automáticos en la nube pueden mantener copias temporales en el dispositivo antes de sincronizarse, lo que también incrementa el uso de memoria.

Una revisión periódica de los archivos descargados y la eliminación de contenidos innecesarios permiten evitar que la aplicación sature el almacenamiento disponible.