Feng Shui: por qué recomiendan no poner fotos familiares en el dormitorio

Una especialista explicó cómo ciertos objetos pueden alterar la energía del ambiente y afectar el descanso.

Hoy 08:44

Un número cada vez mayor de personas tiene en cuenta los consejos del Feng Shui a la hora de instalar los muebles y decorar su casa. Según una experta en esa filosofía china, hay una razón poderosa por la que no se deben poner fotos de familiares en la habitación. ¿Por qué?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La razón es muy simple: según Gloria Ramos, especialista en el tema, tener fotos familiares en el cuarto donde se duerme perjudica el descanso, ya que dificulta ingresar en la etapa de sueño profundo.

Más allá del amor que se sienta por los familiares hay que entender que el dormitorio debe ser un lugar de intimidad absoluta y desconexión total. Por eso la experta apuesta por poner imágenes neutras, arte abstracto o paisajes relajantes, ya que la idea central es que el ambiente transmita calma.

La carga emotiva de las fotos familiares impide una relajación profunda, porque los recuerdos aparecen e invaden nuestros pensamientos. Sean estos buenos o malos, lo que harán es quitarnos calma y llevarnos a situaciones de una gran intensidad emocional.

Para Ramos, fotos de esas características activan energías y transmiten la presencia simbólica de esas personas en el dormitorio. De esa manera interfieren con el descanso porque conectan con episodios del pasado que tienen una fuerza enorme. Pueden generar excitación, alegría, tristeza o ansiedad, por ejemplo, pero lo que es seguro es que no resultarán indiferentes.

Si se trata del dormitorio de una pareja el argumento se vuelve más claro, porque esas fotos pueden provocar una sensación de mirada, juicio o crítica, circunstancia que lleva a percibir una presencia externa. La foto de los padres de uno de los miembros de la pareja no significa lo mismo para él que para su mujer, por ejemplo.

Según la experta en Feng Shui estas fotos debilitan la energía de la pareja, enfrían el clima emocional y hasta pueden afectar su intimidad. Esas imágenes se pueden poner en cualquier otro ambiente de la casa, menos en el dormitorio.

Tener fotos de los padres o de los hijos refuerza sensaciones de obligación de atención y cuidado, por lo que es probable que generen tensión y ansiedad en momentos en los que se busca relajación y descanso de mente y cuerpo.

El Feng Shui aconseja colocar esas fotos familiares en espacios sociales y activos de la casa, como el living, una zona de trabajo (estudio o escritorio) o lugares de diversión. En esos lugares fortalecerán el sentido de pertenencia y darán apoyo emocional positivo.

Otro punto que aborda la experta está relacionado con la posición en la que se debe poner la cama. La filosofía china determina que la ubicación influye en la sensación de seguridad y estabilidad que transmite.

El consejo es ponerla de manera tal que se pueda ver la puerta sin que esté alineada en forma directa con ella. Además, una cama que tenga estructura elevada hará que la energía fluya libremente debajo. Eso influye para que no existan sensaciones de pesadez y se pueda disfrutar de un sueño profundo y reparador.

Por otra parte, Ramos hizo hincapié en algo que casi todos los especialistas remarcan: apagar las pantallas de celulares, tablets y televisores un rato antes de acostarse. Esto es clave para un buen descanso.

Para quienes no están familiarizados con el Feng Shui, Ramos explica que se trata de un conjunto de creencias y prácticas basadas en la antigua filosofía china que busca armonizar las energías para mejorar la salud y el bienestar.

Aunque es ampliamente practicada en muchas culturas, su base científica es controvertida y hay muchos que aseguran que se trata de recomendaciones sin ninguna evidencia respaldatoria.