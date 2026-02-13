Marcos Machado ilusiona a Mitre en el inicio de la Primera Nacional y apunta a pelear arriba

El delantero habló en la previa al choque con All Boys. Confianza en la pretemporada y sed de revancha tras el 2025.

Hoy 08:53

Mitre ya está en Buenos Aires para afrontar su debut en la Primera Nacional ante All Boys este sábado 14 desde las 17, y Marcos Machado, uno de los sobrevivientes del plantel 2025, puso en palabras la ilusión del grupo. El atacante remarcó el entusiasmo por el arranque y valoró el trabajo hecho en la preparación.

“Estamos con muchas ganas de arrancar, hicimos una gran pretemporada. Ahora inicia lo mejor”, expresó. Mitre llega con energías renovadas después de un año en el que no pudo meterse en la pelea grande. Esa espina, según Machado, sigue presente y funciona como combustible para el nuevo torneo.

“El año pasado nos quedamos con la bronca de no poder clasificar y pelear cosas importantes. Ya estamos de vuelta y vamos a arrancar de nuevo para darnos una alegría nosotros y a la gente”, aseguró. Sobre la categoría, no dudó: cada fecha se juega como una final. “Sabemos que todos los partidos de la Primera Nacional son duros. Tenemos una final el sábado para traernos los puntos a casa”, afirmó.

En lo personal, el delantero se fijó objetivos claros. “La idea es seguir sumándole al grupo y hacer la mayor cantidad de goles posibles para que el equipo esté bien”. Mitre pone primera con la expectativa de empezar sumando y construir desde el arranque un campeonato protagonista.