Un policía de Córdoba fue quemado en la cara con agua hervida tras una persecución

Tras la agresión, la Policía logró detener a dos sospechosos implicados en el ataque.

Hoy 09:06

Un violento episodio se registró este martes por la mañana en barrio Villa San Alberto de la ciudad de Córdoba, donde un policía resultó herido tras ser atacado con agua hirviendo en medio de un procedimiento que terminó con dos detenidos.

El hecho se produjo luego de un seguimiento controlado que culminó en calle Quintuco al 6300. Allí, personal policial logró la aprehensión de un hombre mayor de edad y un menor que se movilizaban en una motocicleta marca Crono Classic, la cual fue secuestrada junto a un termo que habría sido utilizado durante el ataque.

Según informaron fuentes oficiales, momentos antes del procedimiento los ocupantes del rodado intentaron escapar al advertir la presencia policial, cuando los uniformados intentaban identificarlos.

En ese contexto, vecinos del sector comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra los efectivos. Entre los objetos lanzados, se encontraba un termo con agua caliente que impactó en el rostro de un suboficial, provocándole lesiones y quemaduras.

El efectivo fue trasladado al Policlínico Policial para recibir atención médica por las quemaduras sufridas.

Ante la escalada de violencia, el personal actuante hizo uso de armamento menos letal con el fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona.

Finalmente, los dos sospechosos fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación del hecho.