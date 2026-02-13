Amor y bienestar: 9 razones científicas para celebrar San Valentín

El enamoramiento activa hormonas como la oxitocina y la dopamina, con beneficios directos para la salud.

Hoy 09:11

El amor es un sentimiento muy fuerte y poderoso y, cuando estamos enamorados, nuestra perspectiva del mundo cambia, nos sentimos dichosos.

Para celebrar el amor, tenemos el Día de San Valentín, también conocido como Día de los Enamorados y, al igual que ocurre con todas la emociones, el amor también se localiza en el cuerpo y no sólo en el corazón como se suele imaginar.

Al estar enamorados, el cuerpo se convierte en una vidriera en la que se muestran los cambios químicos que se producen a nivel interno. Algunos de estos cambios son:

Mayor liberación de endorfinas

Reducción en los niveles de cortisol

Incremento en la producción de dopamina, oxitocina y norepirefrina

Aumento en los niveles de estrógenos

Liberación de melatonina.

Estar enamorado podría reducir el estrés, ya que, según una revisión publicada en 2005 por la revista Neuroendocrinology Letters, el amor activa áreas del cerebro responsables de la atención, la emoción, la memoria y la motivación y podría tener un papel en el control del sistema nervioso autónomo, es decir, en el control del estrés.

Los cambios que produce el amor y benefician a nuestra salud son varios y Nuria Javaloyes, psicóloga y psicooncóloga en Hospital Quirónsalud Torrevieja nos habla de los siguientes: