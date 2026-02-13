Ingresar
“Lo que pedí vs lo que me llegó”: la decepción viral de una rosarina en Temu

La joven esperaba una parrilla de gran tamaño, pero terminó recibiendo una versión diminuta. El precio y la descripción del producto quedaron en el centro del debate.

Hoy 10:12

Una usuaria de TikTok se volvió viral luego de compartir una compra frustrada que realizó a través de la plataforma de comercio electrónico Temu. Desde Rosario, Santa Fe, mostró en un video la gran diferencia entre el producto que creyó haber adquirido y el que finalmente recibió.

@bdhome2024se pasan! #zxycba #paratii #humor #temu #goviral sonido original - bdhome

Según señalaron algunos usuarios en los comentarios, el producto figuraba con un precio cercano a los 273 mil pesos argentinos y en la descripción se especificaba que medía 81,28 centímetros. Ese dato abrió el debate en redes: mientras algunos consideraron que se trataba de una estafa, otros remarcaron que las medidas estaban detalladas y que era clave leer la descripción completa antes de concretar la compra.

Con humor y resignación, la joven escribió: “Se pasan”, y mostró el contraste entre la imagen promocional y el artículo real. El video acumuló miles de reproducciones y comentarios divididos.

Entre las respuestas más destacadas se leyeron frases como: “Repitan conmigo, Temu es para los que leen… claramente dice en la descripción 81,28 centímetros”, “Menos mal existe devolución y reembolso”, “Confirmo, Temu es una estafa” y “Peeeero, si te llegó”.

El episodio volvió a poner en discusión la importancia de revisar con atención las especificaciones, dimensiones y condiciones de compra al adquirir productos en plataformas online.

