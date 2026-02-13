La preocupante estadística en contra que profundiza la crisis de River

Lo visto ante Argentinos no fue una excepción: se transformó en una constante del ciclo, una señal de alarma que va más allá de lo táctico.
La caída ante Argentinos Juniors en La Paternal ratificó un problema que ya no es casualidad en River Plate: la falta de reacción. El equipo de Marcelo Gallardo perdió por décima vez consecutiva tras recibir el primer gol y acumula 18 partidos sin poder revertir un marcador adverso. Números que reflejan una fragilidad que se repite.
La última remontada fue el 6 de noviembre de 2024 ante Instituto en Córdoba. Aquella noche, River lo dio vuelta 3-2 con goles de Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio. Desde entonces, cada vez que empezó abajo no volvió a ganar: 13 derrotas y 5 empates, uno de ellos terminado en eliminación por penales.
Las estadísticas exponen una tendencia preocupante. No solo recibe el primer golpe con frecuencia, sino que no logra responder ni desde lo futbolístico ni desde lo emocional. Lo visto ante Argentinos no fue una excepción: se transformó en una constante del ciclo, una señal de alarma que va más allá de lo táctico.
Los 18 partidos sin remontadas
* Luego perdió por penales.
El dato ya no es una racha aislada: es un patrón. Y mientras no aparezca una reacción futbolística real, River seguirá conviviendo con una estadística que pesa cada vez más.