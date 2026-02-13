Ingresar
Ladrones se llevaron una sorpresa en lugar del auto que pretendían robar

La rápida reacción del conductor, y supuesta víctima, puso en fuga a los maleantes que portaban armas de fuego.

Hoy 10:33

Un intento de robo a un vehículo se registró en la localidad de Pueblo Nuevo, en Alajuela, Costa Rica.

Un coche negro se detuvo al cruzar un puente y de él bajaron dos hombres armados que apuntaron al conductor del coche que venía detrás. 

El automovilista reaccionó de inmediato, sacó su arma y disparó primero desde la ventana, frustrando el asalto. 

Los atacantes huyeron del lugar: uno corrió por la carretera y el otro se resguardó tras el vehículo negro mientras emprendía la huida.

