Ladrones se llevaron una sorpresa en lugar del auto que pretendían robar

La rápida reacción del conductor, y supuesta víctima, puso en fuga a los maleantes que portaban armas de fuego.

Hoy 10:33

Un intento de robo a un vehículo se registró en la localidad de Pueblo Nuevo, en Alajuela, Costa Rica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un coche negro se detuvo al cruzar un puente y de él bajaron dos hombres armados que apuntaron al conductor del coche que venía detrás.

Te recomendamos: Imágenes sensibles: ladrón quiso robar a un motociclista pero un auto lo atropelló y voló por el aire

El automovilista reaccionó de inmediato, sacó su arma y disparó primero desde la ventana, frustrando el asalto.

Los atacantes huyeron del lugar: uno corrió por la carretera y el otro se resguardó tras el vehículo negro mientras emprendía la huida.