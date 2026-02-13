Santi Pérez explicó la remontada de Olímpico: “Fue todo actitud”

La figura del triunfo ante Gimnasia analizó el flojo arranque, la reacción del equipo y el valor emocional de una victoria clave en La Banda.

Hoy 11:21

La remontada de Olímpico ante Gimnasia Comodoro Rivadavia no solo dejó dos puntos vitales en la Liga Nacional, también expuso el carácter de un equipo que parecía no tener respuesta. Así lo explicó Santiago Pérez, la gran figura de la noche, que tras el 97-94 en suplementario fue directo al hueso: “Hicimos una primera mitad muy mala, para el olvido prácticamente”.

El alero reconoció que los malos comienzos se repiten y que es una deuda pendiente. “Es algo que tenemos que seguir trabajando porque nuestros arranques vienen siendo flojos”, señaló. Sin embargo, remarcó que el quiebre estuvo en la mentalidad: “Nunca dejamos de luchar y en el segundo tiempo mostramos otra cara para remontar una diferencia muy grande”. Olímpico llegó a estar 23 puntos abajo, pero cambió por completo su energía tras el descanso.

Pérez hizo foco en lo emocional como clave del triunfo. “Fue todo actitud. Sin eso no podemos cumplir nuestras reglas defensivas”, explicó, y agregó que cuando el equipo no defiende bien todo se vuelve cuesta arriba en ataque. Según contó, ese fue el eje de la charla en el entretiempo: ajustar atrás para volver al partido. La respuesta fue inmediata con un tercer cuarto arrollador que encendió al estadio.

Pese a su planilla sobresaliente, el jugador evitó personalizar la victoria. “Hoy me tocó a mí asumir la responsabilidad, pero el equipo jugó un gran segundo tiempo y eso fue lo más importante”, cerró. El mensaje refleja el espíritu con el que el Negro encara lo que viene: transformar una noche épica en un punto de partida para enderezar su campaña.