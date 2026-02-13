Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este domingo y miércoles se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 11:20

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Domingo 15 de febrero:

de 07:00 a 10:00 hs afectando a los barrios Mercantil, Palermo y Parque de la ciudad de la Banda.

Miércoles 18 de febrero:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de de Maco (Dpto. Capital)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte de los barrios Congreso y Sarmiento de la ciudad Capital (comprendidos entre Sor Mercedes Guerra, Colon, San Juan y Santa Fe).