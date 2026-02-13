La felicidad de Julián Álvarez tras su primer gol del año con Atlético de Madrid: “Necesitaba cariño”

La Araña cortó su sequía en la goleada ante Barcelona y habló del desahogo personal tras 11 partidos sin convertir.

El 4-0 de Atlético de Madrid sobre FC Barcelona por la Copa del Rey dejó algo más que un resultado contundente: marcó el renacer goleador de Julián Álvarez. El delantero argentino convirtió su primer tanto de 2026 y puso fin a una racha de 11 partidos sin festejos, un peso que él mismo reconoció tras el encuentro.

“Contento. Necesitaba un poco de cariño, de amigarme con el arco”, declaró en diálogo con ESPN. El exjugador de River Plate explicó que, aunque su rendimiento venía mejorando, el gol era una deuda pendiente: “Para los delanteros, después de tantos partidos, suma para la confianza. Espero que sean muchos más”.

La jugada del tanto fue pura explosión. Tras una acción colectiva, Ademola Lookman asistió a Julián, que sacó un remate violento desde el borde del área imposible para Joan García. El estadio explotó y el argentino no solo marcó: también devolvió gentilezas con una asistencia previa para el nigeriano. Una noche completa para el ex Manchester City.

En conferencia de prensa, Diego Simeone celebró la recuperación anímica de su delantero. “La asistencia a Lookman fue fantástica. Julián tiene el gol y gracias a Dios ha vuelto. Seguro que lo limpiará para todo lo que viene”, afirmó el entrenador, que ahora recupera a una de sus piezas clave en el tramo decisivo de la temporada.