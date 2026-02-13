La historia detrás de la “Casa Disney”: una promesa de amor que se construyó con el tiempo

A un día de San Valentín, desde Diario Panorama compartimos la historia real que se esconde detrás de una de las casas más fotografiadas de la ciudad de La Banda, un sueño nacido de una cajita musical.

Hoy 16:06

Por estos días, cuando el calendario nos recuerda que se acerca San Valentín, las historias de amor parecen multiplicarse. Pero hay una que no nació para una fecha especial: nació hace más de 70 años, en un gesto pequeño y en una promesa silenciosa.

Casa “Disney” - La Banda, Santiago del Estero

Muchos vecinos la conocen como “la Casa Disney” o “la casa de princesas”. Su diseño llama la atención, invita a detenerse, a mirarla con curiosidad. Sin embargo, detrás de esa fachada que parece salida de un cuento, hay una historia profundamente real.

Todo comenzó con una cajita musical, hace más de siete décadas, un hombre se la regaló a quien sería su única novia y esposa. A ella le gustó tanto ese detalle que empezó a repetir, casi como un sueño lejano, que algún día le gustaría vivir en una casa como esa cajita de música que tanto la había enamorado.

Casa “Disney” - La Banda, Santiago del Estero

La vida siguió su curso: llegaron los hijos, el trabajo, las responsabilidades y los años. El deseo quedó guardado, pero no apagado. Y fue recién cuando ambos estaban cerca de los 70 años que pudo convertir ese sueño en realidad. Con esfuerzo y perseverancia, construyó la casa inspirada en aquella cajita musical.

No fue un capricho ni una obra rápida. Fue una promesa sostenida en el tiempo.

En el frente del hogar escribió un nombre: “Vida”, como se llamaba ella. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Porque eso fue para él: su vida.

Casa “Disney” - La Banda, Santiago del Estero

Compartieron años de matrimonio. Hace diez años, ella falleció. Él, hoy con 96 años, continúa viviendo en esa casa que no solo es un diseño particular para quienes pasan por la vereda, sino el reflejo de una historia construida con paciencia, compromiso y amor.

A un día de celebrarse el Día de los Enamorados, esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre es ruidoso ni inmediato. A veces es discreto, perseverante y capaz de esperar el momento justo para cumplir una promesa, un sueño.

La “Casa Disney” no es solo una postal llamativa de la ciudad. Es, el sueño de una mujer hecho realidad por el hombre que la amó durante toda su vida.