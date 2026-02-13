El barrio Sarmiento fue escenario de un nuevo operativo integral del Programa “Más Cerca Tuyo”

Los vecinos recibierón un desayuno nutritivo, charlas de prevención, juegos infantiles, vacunación, servicio de asesoramiento, enfermería, taller de lengua de señas y gestión social

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, realizó un operativo integral en el marco del Programa “Más Cerca Tuyo”, en el Polideportivo del barrio Sarmiento.

Esta actividad contó con la intervención de las siguientes direcciones: Salud; Género; Niñez, Adolescencia y Familia; Discapacidad; Desarrollo Social; Nutrición Comunitaria y Prevención en Adicciones.

De este modo, el personal municipal brindó servicios de atención primaria de la salud, un desayuno nutritivo, charlas de prevención, juegos infantiles, vacunación, servicio de asesoramiento, enfermería, taller de lengua de señas y gestión social.

La responsable del área de Nutrición Comunitaria, María Ríos, informó lo siguiente sobre esta actividad: “La actividad que se desarrolló hoy es una más de las que venimos realizando en nuestros puntos de encuentro, donde también se acopla el Proyecto ´Tu Comedor en Tu Casa´. Este es uno de nuestros puntos de encuentro de seguridad alimentaria y aquí también están acompañándonos otras direcciones municipales.

Los servicios que estamos ofreciendo de forma gratuita son: asesoramiento de las direcciones de Género y Discapacidad. También está Nutrición Comunitaria con un desayuno saludable.

Las direcciones de Niñez, Adolescencia y Familia y Discapacidad con asesoramientos, nuevos talleres para personas con discapacidad, prevención de drogas, que es algo que queremos tener un acompañamiento dentro de lo que son los puntos de entrega de la unidad alimentaria. Es decir, un acompañamiento para las mamás y para los niños en tema de prevención de drogas”.

Cabe recordar, que estas acciones son impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani y tienen como objetivo acercar a los vecinos de forma gratuita, los servicios que ofrece la comuna a través de las direcciones mencionadas.