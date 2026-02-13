Las Leonas consiguieron su tercer triunfo al hilo en la Pro League

La Selección Argentina de Hockey Femenino remontó un duro partido contra Irlanda y se impuso 2-1 en Australia. ¿Cuándo vuelven a jugar?

Hoy 12:55

La Selección Argentina de Hockey Femenino consiguió su tercer triunfo al hilo en la ventana de Hobart de la Pro League. Con goles de Majo Granatto y Agustina Gorzelany, las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron 2-1 frente a Irlanda.

Gracias a este resultado, Las Leonas llegan con comodidad a la cuarta fecha, donde volverán a medirse contra Australia, combinado al que ya derrotaron el pasado miércoles 11 de febrero 1-0.

Las Leonas arrancaron perdiendo por un tanto de Michelle Carey. Sin embargo, mantuvieron la presión y, con un potente remate de revés, Majo Granatto puso el empate parcial.

Ya con el panorama igualado, la clave estuvo en una intervención de Juana Castellaro quien, en este partido, cumplió 50 partidos internacionales con el equipo. La jugadora de River generó un córner corto que le dio a Agustina Gorzelany la posibilidad de convertir y dar vuelta la historia.

¿Cuándo vuelven a jugar Las Leonas en la Pro League?

Las Leonas completarán la ventana de Hobart con el duelo ante Australia, que tendrá lugar este sábado 14 de febrero a las 3.30 horas de Argentina.

Luego, retomarán su actividad en la Pro League en Bélgica, donde estarán entre el 13 y el 21 de junio para enfrentar al combinado local y a China. Ya entre el 23 y el 28 del mismo mes se instalarán en el Reino Unido para verse las caras con Inglaterra y España.