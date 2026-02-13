El Tottenham del Cuti Romero ya tiene un nuevo entrenador

Después de despedir a Thomas Frank, los Spurs ya saben quién será el hombre que intente salvar la temporada. Se trata de un viejo conocido del central campeón del mundo.

Hoy 13:26

Sumido en una racha de malos resultados que ya lo tienen cerca de los puestos de descenso en la Premier League, el Tottenham decidió dar un golpe de timón y despidió el pasado miércoles a su técnico, Thomas Frank. Pero este viernes, el equipo del Cuti Romero ya cerró a su nuevo entrenador: Igor Tudor, un viejo conocido del central campeón del mundo...

El conjunto londinense necesita un técnico que le permita cambiar el rumbo de la temporada. Para ello, la dirigencia decidió contratar al croata que viene de un mal paso por la Juventus. Sí, el ex zaguero dirigió a la Vecchia Signora de marzo a octubre de 2025, aunque tras una racha de 10 victorias, ocho empates y seis derrotas, los de Turín decidieron rescindir su vínculo.

Sin trabajo hace cuatro meses, llega ahora al Tottenham para intentar alejarlo de la zona de descenso y, quién sabe, hacer un buen papel en la Champions. Pero en realidad, la intención del club es que Tudor sea el DT interino hasta junio. Según medios ingleses, los Spurs irían a por Roberto De Zerbi o Mauricio Pochettino de cara a la próxima temporada.

Aunque coincidieron poco, el croata compartió vestuario en la Juventus junto al futbolista surgido en Belgrano. En agosto de 2020, Cuti regresó a la Vecchia Signora tras su préstamo por el Genoa y, en ese entonces, Tudor era el ayudante técnico de Andrea Pirlo. Sin embargo, el central argentino salió nuevamente cedido al Atalanta días después de su vuelta a Turín.

Cuti Romero, el capitán de los Spurs, también atraviesa un momento delicado y sintió el bajón del equipo. En las últimas semanas criticó a la dirigencia por falta de refuerzos y fue expulsado en la derrota frente al Manchester United, roja directa que tuvo cuatro fechas de sanción como saldo.

El cordobés no estuvo en la reciente derrota frente al Newcastle y se perderá tres partidos más: el clásico contra el Arsenal, la visita a Fulham y el duelo de local ante el Crystal Palace.