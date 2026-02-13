Revés judicial para Cristina Kirchner: seguirá con tobillera y sin cambios en las visitas

La decisión fue confirmada por la Cámara de Casación en el marco de la causa Vialidad que condenó a la exmandataria.

Hoy 14:59

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner sobre el uso de la tobillera electrónica y las restricciones a las visitas impuestas para su prisión domiciliaria.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ponderaron el dictamen fiscal de Mario Villar donde opinó que debían rechazarse los pedidos. De esta manera, la expresidenta continuará con las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2.

En sus argumentos, los camaristas consideraron que todas las medidas tomadas no implican un “agravamiento ilegítimo de la pena”, como aseguraron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

En el pedido, los abogados de la expresidenta aseguraron que su defendida, desde la confirmación de la condena, “dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas” y “jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado”.

Además, “ninguna persona la visitó sin contar con una autorización judicial previa”.

Sin embargo, los jueces entendieron que “el cumplimiento efectivo y controlado de la condena constituye un mensaje público que no debe diluirse mediante flexibilizaciones infundadas”.

La prisión domiciliaria, profundizaron los camaristas, “no constituye una consecuencia automática de la condena ni un derecho adquirido e inmutable, sino una excepción al principio general conforme al cual las penas privativas de libertad deben cumplirse en establecimientos penitenciarios”.

Por lo tanto, todas las restricciones actúan como “una regulación puntual destinada a asegurar la compatibilidad del régimen con el adecuado cumplimiento de la sanción”, se lee en el fallo.

Puntualmente, Casación se refirió a la reunión que mantuvo CFK con un grupo de nueve economistas y resaltó que “desnaturalizó el régimen restrictivo propio de la prisión domiciliaria”.

Borinsky planteó una flexibilización de las medidas, incluyendo la eliminación de la tobillera y la ampliación del uso de la terraza sin autorizaciones previas, al considerar que las restricciones actuales podrían ser excesivas.

“Las reglas de conducta impuestas deben guardar estricta proporcionalidad con el incumplimiento verificado y no pueden traducirse en restricciones más gravosas que las estrictamente necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena”, planteó el juez.

Casación también desestimó el argumento de las supuestas presiones mediáticas para mantener las restricciones y destacó que “la mera existencia de debate público o cobertura periodística no implica, por sí misma, injerencia indebida sobre la decisión judicial”.

Con esta decisión, se mantienen las reglas que prohíbe el ingreso de personas ajenas al círculo familiar íntimo o del equipo profesional de Cristina Kirchner. Cualquier visita requerirá autorización judicial previa, individual y fundada.

Además, se mantiene el tope máximo de tres visitantes por encuentro, con una frecuencia estipulada de dos veces por semana y no más de dos horas de duración por cita.

La exvicepresidenta continuará también con el uso obligatorio de la tobillera electrónica, ya que los magistrados entendieron que la custodia policial permanente que posee no reemplaza el monitoreo técnico que exige la ley.