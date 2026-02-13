“¿Querés plata para caramelos o helado?": lo detuvieron por ofrecer dinero a niños

El imputado, que se desplazaba a bordo de una camioneta gris, se acercó a dos niños que jugaban en la vereda.

Hoy 14:54

En las últimas horas, un hombre fue detenido en el partido bonaerense de La Plata luego de que cámaras de seguridad lo descubrieran ofreciendo dinero a dos niños desconocidos para comprar “caramelos” o “helado”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió este jueves cerca del mediodía en la localidad de San Carlos. El imputado, que se desplazaba a bordo de una camioneta gris, se acercó a dos niños que jugaban en la vereda. El momento quedó registrado en el video que encabeza esta nota.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En el audio se lo escucha decir: “¿Querés plata para caramelos? ¿O helado? Ah, no querés”, entre otras frases poco claras. Al mismo tiempo saca el brazo por la ventanilla del vehículo y exhibe lo que parecerían ser billetes. Ante la situación, los chicos corren hacia el interior de la vivienda.

El medio local El Día reconstruyó que el hecho tuvo lugar en la zona de 134 entre las calles 41 y 42. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades. Tras la denuncia, los efectivos lograron identificar al sospechoso, montaron un operativo y lo detuvieron hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Te recomendamos: Conmoción en La Plata: murió un niño de 2 años tras atragantarse mientras comía

Además, precisaron que fueron dos las denuncias que encendieron las alarmas en el barrio. En ambos casos, el modus operandi habría sido el mismo: un hombre que, a bordo de una camioneta, ofrecía dinero a menores de edad para comprar golosinas, intentando que se acercaran al vehículo.

Según confirmaron los medios locales, el sospechoso se trata de un hombre de 37 años que circula en una Chevrolet Tracker. Fue identificado por las autoridades y detenido en el marco de una investigación por “averiguación de ilícito”, por orden de la fiscalía interviniente.