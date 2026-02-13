Ingresar
Policiales

Historial delictivo, violencia y reincidencia: cayó “Pichichu” tras atacar a una menor en la calle

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Robos y Hurtos DGI Departamental 6, luego de una intensa investigación.

Hoy 15:14

Un conocido delincuente con frondosos antecedentes, apodado “Pichichu”, fue detenido nuevamente en Termas de Río Hondo tras protagonizar un violento asalto contra una menor de edad en plena vía pública.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Robos y Hurtos DGI Departamental 6, luego de una intensa investigación.

El ataque

El hecho ocurrió el 1 de febrero de 2026, cerca de las 18:50, en el barrio Herrera El Alto.

La adolescente caminaba junto a una amiga cuando fue interceptada por un sujeto en motocicleta, sin remera, quien la golpeó en el estómago y le robó su teléfono celular, dándose luego a la fuga.

El episodio generó conmoción por la violencia empleada y por tratarse de una víctima menor.

Investigación y detención

Tras la denuncia, se analizaron cámaras y se realizaron entrevistas, logrando identificar rápidamente al autor como Germán Martín Medina, de 37 años, conocido como “Pichichu”, con reiterados antecedentes.

Con orden judicial, este 13 de febrero a las 7:30, se allanó una vivienda del barrio Agua Santa, donde se concretó su detención sin incidentes.

También se secuestraron prendas utilizadas en el hecho y una motocicleta coincidente con la empleada en el ataque.

Intervención judicial

La causa está a cargo del Juez de Control y Garantías, Dr. Diego Martín Vittar, con intervención de la Fiscal Dra. Pérez Vicens, quien dispuso la detención formal y las actuaciones correspondientes.

Expectativa social

La detención generó alivio entre vecinos que conocen el historial del acusado. Sin embargo, la comunidad permanece expectante, confiando en que se adopten medidas firmes y ejemplificadoras frente a la reincidencia y peligrosidad del detenido.

El caso vuelve a remarcar la importancia del trabajo coordinado entre investigación policial y Justicia para garantizar seguridad y protección, especialmente a los más jóvenes.

